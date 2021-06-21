Над сценарием работали дагестанские эксперты совместно со специалистами из Санкт-Петербурга.
Исторический фильм «Аманат» снимут в Дагестане
- Автор Арслан
- 21 июня, 2021. Понедельник 10:50
Съемки исторической картины, повествующей о сыне Имама Шамиля – Джамалутдине, планируют начать в июле 2021 года на территории Гунибского района республики.
Последнее от Арслан
- Непривитых работников могут отстранить без сохранения зарплаты
- В жару офисные работники будут работать меньше
- Сергей Меликов: «Мы надеемся, что удастся повысить процент вакцинации без принуждения»
- В Москве прошел XX съезд «Единой России» с участием Сергея Меликова
- Сергей Меликов принял участие в пленарном заседании XX Съезда «Единой России»