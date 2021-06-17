I фестиваль лезгинской прессы прошел в Дагестане

На фестивале можно было посетить выставку, посвященную республиканским и муниципальным изданиям на национальном языке – лезгинском. Выставка представляла собой некую экскурсию в прошлое, можно было наглядно посмотреть газеты, фотографии разных лет, архивные документы, народно-художественные промыслы. Также можно было познакомиться с творчеством писателей и поэтов лезгинского языка. Гости могли приобрести понравившийся экземпляр книги Открывая фестиваль с приветственной речью выступил главный редактор «Лезги газет» Магамед Ибрагимов. Он поприветствовал участников мероприятия от имени министра информации и печати Дагестана Умаросмана Гаджиева. Он отметил, что данный фестиваль был запланирован еще в прошлом году, но из-за сложной эпидемиологической ситуации его перенесли. По словам Магамеда Ибрагимова, такие фестивалю могут помочь национальным изданиям стать ближе к своей аудитории. Также было отмечено, что фестиваль будет теперь проводиться ежегодно.