ЗАМАНА - I фестиваль лезгинской прессы прошел в Дагестане

I фестиваль лезгинской прессы прошел в Дагестане

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17 июня, 2021. Четверг 23:56
I фестиваль лезгинской прессы прошел в Дагестане

17 июня прошел I фестиваль лезгинской прессы, который был организован редакцией республиканского общественно-политического еженедельника «Лезги газет» при поддержке министерства информации и печати РД.

I фестиваль лезгинской прессы прошел в Дагестане
Культура

На фестивале можно было посетить выставку, посвященную республиканским и муниципальным изданиям на национальном языке – лезгинском. Выставка представляла собой некую экскурсию в прошлое, можно было наглядно посмотреть газеты, фотографии разных лет, архивные документы, народно-художественные промыслы. Также можно было познакомиться с творчеством писателей и поэтов лезгинского языка. Гости могли приобрести понравившийся экземпляр книги Открывая фестиваль с приветственной речью выступил главный редактор «Лезги газет» Магамед Ибрагимов. Он поприветствовал участников мероприятия от имени министра информации и печати Дагестана Умаросмана Гаджиева. Он отметил, что данный фестиваль был запланирован еще в прошлом году, но из-за сложной эпидемиологической ситуации его перенесли. По словам Магамеда Ибрагимова, такие фестивалю могут помочь национальным изданиям стать ближе к своей аудитории. Также было отмечено, что фестиваль будет теперь проводиться ежегодно.

 

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