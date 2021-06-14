Подробнее об уникальности горного региона – на сайте «Смотрим».
О красотах Дагестана, о том, какие на территории республики реки и водопады, равнины и степи, высоченные живописные горы и древнейшие архитектурные сооружения, рассказали в эфире телеканала ГТРК «Дагестан».
Подробнее об уникальности горного региона – на сайте «Смотрим».
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