Данные местности уже были осмотрены. На сегодняшний день проходит согласование с муниципалитетами по планировке и размещению ярмарок.
В Дагестане обсудили вопросы реализации проекта «Русские ярмарки»
- Автор Арслан
- 14 июня, 2021. Понедельник 09:46
О том, что первые точки «Русских ярмарок» откроются на территории Дербентского, Новолакского и Хасавюртовского районов, стало известно по итогам встречи главы регионального министерства по земельным и имущественным отношениям с председателем Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Гаджимурадом Абашиловым.