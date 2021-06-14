В Дагестане обсудили вопросы реализации проекта «Русские ярмарки»

О том, что первые точки «Русских ярмарок» откроются на территории Дербентского, Новолакского и Хасавюртовского районов, стало известно по итогам встречи главы регионального министерства по земельным и имущественным отношениям с председателем Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Гаджимурадом Абашиловым.