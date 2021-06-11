Мероприятия с участием военнослужащих пройдут на главных площадях Махачкалы, Каспийска и Дербента 11-13 июня.
Академический ансамбль песен и плясок Росгвардии даст концерты в Дагестане
- Автор Арслан
- 11 июня, 2021. Пятница 10:55
Композиции военных лет, современные произведения и лучшие танцевальные номера будут представлены в рамках гастрольного тура Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации.
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