ЗАМАНА - Ансамблю «Лезгинка» присвоен особый статус

Ансамблю «Лезгинка» присвоен особый статус

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11 июня, 2021. Пятница 10:14
Ансамблю «Лезгинка» присвоен особый статус

Согласно указу врио Главы Дагестана Сергея Меликова, ансамбль «Лезгинка», основанный в сентябре 1958 года Народным артистом СССР Танхо Израиловым, имеет отныне статус особо ценного объекта культурного достояния народов республики.

Ансамблю «Лезгинка» присвоен особый статус
Культура

За годы своей деятельности артисты ансамбля побывали в 65 странах мира, побеждали в 48 фестивалях фольклорного танца среди профессиональных коллективов.

 

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