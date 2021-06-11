За годы своей деятельности артисты ансамбля побывали в 65 странах мира, побеждали в 48 фестивалях фольклорного танца среди профессиональных коллективов.
Ансамблю «Лезгинка» присвоен особый статус
- Автор Арслан
- 11 июня, 2021. Пятница 10:14
Согласно указу врио Главы Дагестана Сергея Меликова, ансамбль «Лезгинка», основанный в сентябре 1958 года Народным артистом СССР Танхо Израиловым, имеет отныне статус особо ценного объекта культурного достояния народов республики.
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