Демонстрация советского фильма, автором которого является Сергей Эйзенштейн, приурочена к 800-летию со дня рождения полководца Александра Невского, одержавшего победу в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере 5 апреля 1242 года.
В Дагестане состоится показ фильма «Александр Невский»
- Автор Арслан
- 09 июня, 2021. Среда 14:15
Показ художественного исторического фильма о древнерусском князе, по данным «Дагестанской правды», пройдет в Театре поэзии в городе Махачкале 11 июня в 15:00 часов.
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