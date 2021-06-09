ЗАМАНА - В Дагестане состоится показ фильма «Александр Невский»

В Дагестане состоится показ фильма «Александр Невский»

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09 июня, 2021. Среда 14:15
В Дагестане состоится показ фильма «Александр Невский»

Показ художественного исторического фильма о древнерусском князе, по данным «Дагестанской правды», пройдет в Театре поэзии в городе Махачкале 11 июня в 15:00 часов.

В Дагестане состоится показ фильма «Александр Невский»
Культура

Демонстрация советского фильма, автором которого является Сергей Эйзенштейн, приурочена к 800-летию со дня рождения полководца Александра Невского, одержавшего победу в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере 5 апреля 1242 года.

 

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