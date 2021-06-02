В рамках праздничной программы дагестанские кукольники представили свое творчество показом спектакля «Синдбад-мореход» по циклу сказок «Тысяча и одна ночь».
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Торжественное завершение фестиваля «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС» прошло накануне в Дагестанском государственном театре кукол в городе Махачкале, сообщает пресс-служба Минкультуры РД.
В рамках праздничной программы дагестанские кукольники представили свое творчество показом спектакля «Синдбад-мореход» по циклу сказок «Тысяча и одна ночь».
Подробнее – в материале.
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