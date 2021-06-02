ЗАМАНА - Театральный фестиваль БРИКС завершил свою программу

Театральный фестиваль БРИКС завершил свою программу

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02 июня, 2021. Среда 18:05
Театральный фестиваль БРИКС завершил свою программу

Торжественное завершение фестиваля «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС» прошло накануне в Дагестанском государственном театре кукол в городе Махачкале, сообщает пресс-служба Минкультуры РД.

Театральный фестиваль БРИКС завершил свою программу
Культура

В рамках праздничной программы дагестанские кукольники представили свое творчество показом спектакля «Синдбад-мореход» по циклу сказок «Тысяча и одна ночь».

Подробнее – в материале.

 

 

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