В рамках мероприятия, организованного Союзом женщин Дагестана, гостям была представлена концертная программа с участием солистов Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка».
В Махачкале прошел Фестиваль женских платков
- Автор Арслан
- 01 июня, 2021. Вторник 13:48
Старинные платки разных дагестанских народов участники фестиваля представляли на главной площади города в рамках республиканского женского форума «Наша сила – в единстве, наше богатство – в многообразии», сообщает РИА «Дагестан».
Последнее от Арслан
- Сергей Меликов пожелал призерам Гран-при «Иван Ярыгин» новых побед
- Глава Дагестана поздравил жителей республики с Днем защиты детей
- Чемпионат Европы по футболу дагестанцы будут смотреть на стадионе в Махачкале
- Экс-глава Дербентского района сел за решетку
- В Дагестане создадут центр военно-патриотического воспитания «Авангард»