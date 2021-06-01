ЗАМАНА - В Махачкале прошел Фестиваль женских платков

В Махачкале прошел Фестиваль женских платков

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01 июня, 2021. Вторник 13:48
В Махачкале прошел Фестиваль женских платков

Старинные платки разных дагестанских народов участники фестиваля представляли на главной площади города в рамках республиканского женского форума «Наша сила – в единстве, наше богатство – в многообразии», сообщает РИА «Дагестан».

В Махачкале прошел Фестиваль женских платков
Культура

В рамках мероприятия, организованного Союзом женщин Дагестана, гостям была представлена концертная программа с участием солистов Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка».

 

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