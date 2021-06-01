ЗАМАНА - Из-за коронавируса часть участников фестиваля кукольных театров стран БРИКС выступила онлайн

Из-за коронавируса часть участников фестиваля кукольных театров стран БРИКС выступила онлайн

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01 июня, 2021. Вторник 07:09
Из-за коронавируса часть участников фестиваля кукольных театров стран БРИКС выступила онлайн

Из-за коронавирусных ограничений некоторые участники фестиваля кукольных театров стран БРИКС представили свои постановки онлайн.

Новые технологии помогли дагестанскому зрителю увидеть работы кукольников из ЮАР, Бразилии, Индии и Китая.

Южно-африканский театр представил спектакль «Жарптица», а Уханьский театр кукол из Китая показал «Молодого Конфуция».

Напомним, подобный фестиваль проходит в Дагестане уже во второй раз.

 

Из-за коронавируса часть участников фестиваля кукольных театров стран БРИКС выступила онлайн
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