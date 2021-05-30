Финал конкурса «Горянка года» прошел в Хасавюрте

В Хасавюрте состоялся финал конкурса «Горянка года», который был организован администрациейгорода, руководителем РНОО «Ассоциация женщин Дагестана «Горянка» Фатиматой Абдурахамановой, руководителем проекта «Калам. Курсы родных языков» Марьям Шафиевой при содействии музея им. Тахо-Годи.

Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, конкурс собрал девушек 18-35 лет из разных городов и районов республики, прошедших предварительный отбор.

От имени мэра города поприветствовал участников заместитель Главы города Арсен Муртазалиев «Горянка года» – отличная идея популяризации среди молодежи национальных традиций и обычаев, продвижения яркого образа горянки. Надеюсь, он станет традиционным и именно Хасавюрт станет местом, где будут определять ежегодного победителя! Желаю всем участникам удачи, а жюри и зрителям насыщенных выступлений», – отметил он.

Организаторы отметили, что программа конкурса включала в себя несколько туров – «Самопрезентация», «Викторина», «Художественный номер». В фойе дома культуры развернулась выставка ювелирных изделий и сувениров дагестанских мастеров. Итоги конкурса были подведены в рамках гала-концерта, в котором приняли участие творческие коллективы города.