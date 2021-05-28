Юбилей Мутая Хадулаева отметили в Махачкале

Торжественное мероприятие по случаю дня рождения заслуженного артиста России и Азербайджана Мутая Хадулаева отметили накануне в зале Аварского театра.

Поддержать юбиляра пришли представители Государственного Академического ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», ансамбля песни и танца «Дагестан», творческого коллектива Левашинского района и солистов Дагестанской государственной филармонии им. Т. Мурадова.

Мутай Хадулаев, отметивший свой 80-летний юбилей, принадлежит к плеяде творческой интеллигенции Дагестана, чей уникальный талант и творческий труд снискали искреннюю любовь и признание у дагестанцев.

Артиста поздравила и глава министерства культуры Дагестана Зарема Бутаева. В своем поздравительном письме руководитель ведомства выразила Мутаю Хадулаевичу глубокую признательность за беззаветное служение искусству республики, за высокий профессионализм, плодотворный труд и верность избранному пути.