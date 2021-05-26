ЗАМАНА - Международный фестиваль национальных театров прикаспийских государств состоится в Махачкале

Международный фестиваль национальных театров прикаспийских государств состоится в Махачкале

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26 мая, 2021. Среда 13:26
Международный фестиваль национальных театров прикаспийских государств состоится в Махачкале

Международный фестиваль национальных театров прикаспийских государств состоится с 28 сентября по 5 октября в Махачкале, сообщает пресс-служба Министерства культуры Дагестана. Мероприятие организовал Русский драматический театр им. М.Горького при поддержке Минкультуры региона.

По информации организаторов, в фестивале примут участие национальные театры из Казахстана, Армении, Грузии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Калмыкии, Чечни, Дагестана.

«В эти дни в нашей республике проходит отборочный этап фестиваля. Члены жюри – заслуженный деятель искусств России Скандарбек Тулпаров, театровед, заслуженный деятель искусств России Гулизар Султанова, театральный критик, эксперт национальной театральной премии «Золотая маска», кандидат искусствоведения Елена Покорская –отберут на конкурс спектакли дагестанских театров», – сообщили организаторы.

Международный фестиваль национальных театров прикаспийских государств состоится в Махачкале
Культура

 

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