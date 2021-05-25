В Махачкале начала свою работу «Арт-площадка»
- Автор Хадижат
- 25 мая, 2021. Вторник 00:09
На Родопском бульваре столицы региона стартовал проект, в рамках которого популяризуется творчество современных дагестанских живописцев «Арт-площадка». Согласно мнению художника, арт-директора Центра этнической культуры Патимат Гусейновой, 1-ый выход в городское место, в рамках Республиканского фестиваля «Праздник выходного дня», продемонстрировал, что людям этот формат общения с живописцами и музыкантами крайне интересен.
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