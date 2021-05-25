В Махачкале начала свою работу «Арт-площадка»

На Родопском бульваре столицы региона стартовал проект, в рамках которого популяризуется творчество современных дагестанских живописцев «Арт-площадка». Согласно мнению художника, арт-директора Центра этнической культуры Патимат Гусейновой, 1-ый выход в городское место, в рамках Республиканского фестиваля «Праздник выходного дня», продемонстрировал, что людям этот формат общения с живописцами и музыкантами крайне интересен.