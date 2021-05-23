"Герои нашего фильма доктора, медработники, добровольцы и все, кто работал в этот не простой период в "красной зоне", — сообщил продюсер кинофильма Исрафил Исрафилов.
В Дагестане презентовали фильм про коронавирусный период
- Автор Хадижат
- 23 мая, 2021. Воскресенье 13:10
В Музее "Россия - моя история" прошла презентация документального фильма "Первая крепость", тема которого героический подвиг медиков, совершенный в коронавирусный период.
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