ЗАМАНА - В Дагестане презентовали фильм про коронавирусный период

В Дагестане презентовали фильм про коронавирусный период

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23 мая, 2021. Воскресенье 13:10
В Дагестане презентовали фильм про коронавирусный период

В Музее "Россия - моя история" прошла презентация  документального фильма "Первая крепость", тема которого героический подвиг медиков, совершенный в коронавирусный период. 

В Дагестане презентовали фильм про коронавирусный период
Культура

"Герои нашего фильма доктора, медработники, добровольцы и все, кто работал в этот не простой период в "красной зоне", — сообщил продюсер кинофильма Исрафил Исрафилов.

 

 

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