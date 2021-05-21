ЗАМАНА - В Махачкале пройдет Международный театральный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС»

В Махачкале пройдет Международный театральный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС»

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21 мая, 2021. Пятница 12:18
В Махачкале пройдет Международный театральный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС»

С 26 мая по 1 июня 2021 года в Махачкале пройдет II Международный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС». В эти же дни пройдут торжественные мероприятия, которые посвящены 80-летней юбилейной дате Дагестанского государственного театра кукол.

В Махачкале пройдет Международный театральный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС»
Культура

Свои спектакли дагестанскому зрителю представят лучшие кукольные театры РФ. В день праздничного открытия фестиваля Дагестанский государственный театр кукол представит премьеру спектакля «Маленькие трагедии».
Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке 

 

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