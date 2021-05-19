ЗАМАНА - Студенты ДГУ – победители международных и всероссийских творческих конкурсов

Студенты ДГУ – победители международных и всероссийских творческих конкурсов

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19 мая, 2021. Среда 12:05
Студенты ДГУ – победители международных и всероссийских творческих конкурсов
  1. Студенты актерского отделения факультета культуры ДГУ Тамирлан Матаев и Башир Абдурхаманов достойно представили наш университет на крупных творческих конкурсах.
Студенты ДГУ – победители международных и всероссийских творческих конкурсов
Культура

Четверокурсник Тамирлан Матаев стал Лауреатом II премии Международного вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска».
Фестиваль предоставляет уникальную возможность встретиться в едином пространстве представителям различных театральных школ России и мира, обменяться опытом и поделиться творческими достижениями. «Поющая маска» – наиболее престижный вокальный конкурс для студентов театральных вузов всего мира.
В фестивале традиционно участвуют представители ведущих театральных школ России, среди которых вузы Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Ярославля, Новосибирска.
Победителей конкурса определило экспертное жюри, в состав которого вошли педагоги Российского государственного института сценических искусств, ведущие артисты, режиссеры, композиторы музыкальных и драматических театров Санкт-Петербурга, именитые деятели культуры.
Другой студент актёрского отделения факультета культуры ДГУ Башир Абдурахманов занял второе место в арт-баттле «PandA»-2021. Его напарником был молодой поэт Иван Клиновой.
Арт-баттл «PandA» 2021 – поэтическое соревнование между поэтами, читающими поэтические произведения собственного сочинения и чтецами, декламирующими произведение поэтов XXI века. Он проходил в три этапа: I этап - (заочный) – конкурс видеороликов по номинациям; II этап - (очный) – конкурс по чтению вслух поэтических произведений; III этап (финальный) – конкурс по чтению вслух (декламации) поэтических произведений. В III этапе приняли участие 5 поэтов и 5 чтецов, отобранных жюри по итогам II этапа.
Пара победителей выбрана на III этапе с помощью зрительского голосования.
«Мне очень приятно, что, уверенно шагая к победе, наши студенты достигают достойных результатов в различных конкурсах и фестивалях, что о факультете культуры ДГУ узнают в различных уголках нашей страны. Участие ребят в подобных мероприятиях за пределами Дагестана способствует также формированию благоприятного имиджа о нашей республике. Хочу выразить благодарность пресс-службе ДГУ за то, что они информируют о проведении подобных конкурсов. В частности, об Арт-баттле «PandA» 2021 я узнала именно на странице ДГУ в инстаграме, рассказала о нем Баширу Абдурахманову, который отправил заявку и добился в итоге столь высокого результата», – II отметила Ажий Абиева, доцент кафедры библиотековедения и библиографии ДГУ.

 

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