ЗАМАНА - Возвращение "Друзей"

Возвращение "Друзей"

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17 мая, 2021. Понедельник 15:17
Возвращение &quot;Друзей&quot;

HBO Max продемонстрировал пользователям всемирной сети тизер спецвыпуска культового телесериала "Друзья".

Как уже известно, в новом проекте в сериал вернутся все культовые персонажи, воплощенные на площадке актерами:Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером, Мэттом ЛеБланом и Мэттью Перри.

Премьера проекты состоится уже 27 мая.

 

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