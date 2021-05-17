Как уже известно, в новом проекте в сериал вернутся все культовые персонажи, воплощенные на площадке актерами:Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером, Мэттом ЛеБланом и Мэттью Перри.
Премьера проекты состоится уже 27 мая.
HBO Max продемонстрировал пользователям всемирной сети тизер спецвыпуска культового телесериала "Друзья".
Как уже известно, в новом проекте в сериал вернутся все культовые персонажи, воплощенные на площадке актерами:Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером, Мэттом ЛеБланом и Мэттью Перри.
Премьера проекты состоится уже 27 мая.
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