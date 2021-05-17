В Махачкале пройдет II Международный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС»

Примечально, что в рамках данного фестиваля свой 80-летний юбилей отметит Дагестанский государственный театр кукол. На фестивале свои лучшие постановки представят коллективы из Астрахани, Белгорода, Волгограда, Вологды и других городов.

Дагестанский театр кукол, празднующий свой юбилей, представит премьеру спектакля про произведению А. С. Пушкина «Маленькие трагедии».

Уточним, что фактическое открытие Театра кукол состоялось перед самой Великой Отечественной войной 30 апреля 1941 года. А в августе того же года вышел Указ Правительства ДАССР об открытии Театра кукол. 1944-й год ознаменовался для Театра созданием труппы актеров, которая дебютировала со спектаклем по русской народной сказке «Колобок».