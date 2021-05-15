Об этом стало известно из сообщения на интернет-ресурсе "Роскосмоса". Их кандидатуры рекомендованы к назначению в основной экипаж по итогам конкурса.
Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят на МКС
- Автор Хадижат
- 15 мая, 2021. Суббота 00:16
Российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко отобрали для съемок кинофильма "Вызов" на МКС.
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