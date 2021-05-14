ЗАМАНА - Дагестан присоединится к ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев"

Дагестан присоединится к ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев"

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14 мая, 2021. Пятница 22:17
Дагестан присоединится к ежегодной всероссийской акции &quot;Ночь музеев&quot;

В рамках празднования Международного дня музеев, в субботу, 15 мая Дагестан присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев».

Дагестан присоединится к ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев"
Культура

Главная тема акции в текущем году: «Больше чем музей».
Эта тема разрешит направить внимание гостей на музеи не лишь как на учреждения, в которых хранятся культурные ценности, но и место, где создаются технические и научные достижения в разных сферах жизни.
Более детально с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

 

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