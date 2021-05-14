Дагестан присоединится к ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев"

Главная тема акции в текущем году: «Больше чем музей».

Эта тема разрешит направить внимание гостей на музеи не лишь как на учреждения, в которых хранятся культурные ценности, но и место, где создаются технические и научные достижения в разных сферах жизни.

Более детально с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.