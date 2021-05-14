Главная тема акции в текущем году: «Больше чем музей».
Эта тема разрешит направить внимание гостей на музеи не лишь как на учреждения, в которых хранятся культурные ценности, но и место, где создаются технические и научные достижения в разных сферах жизни.
Более детально с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.
Дагестан присоединится к ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев"
- Автор Хадижат
- 14 мая, 2021. Пятница 22:17
В рамках празднования Международного дня музеев, в субботу, 15 мая Дагестан присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев».
Главная тема акции в текущем году: «Больше чем музей».
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