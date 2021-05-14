В Махачкале проходит фестиваль "Порт-Петровские Ассамблеи"

Мероприятие, организатором которого выступила Дагестанская филармония им. Т. Мурадова, проходит в рамках реализации национального проекта «Культура» и приурочена к празднованию 100-летнего юбилея с образования ДАССР.

Вот уже второе десятилетие фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи» знакомит дагестанцев с лучшими музыкантами исполнителями, дирижерами и музыкальными коллективами России и мира.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Дагестана, грядущий музыкальный форум станет самым масштабным на протяжении всей истории собственного существования и сохранит принцип многожанровости.

Невзирая на все трудности последнего года, фестиваль не прекращает оставаться международным.

Одна из его основных целей создание места, в котором может быть коллективное творчество гостей фестиваля и музыкантов республики.