Картина, основанная по мотивам повести народного поэта Башкортостана Мустая Каримова, повествует о борьбе с трудностями в период Великой Отечественной войны.
В Махачкале прошла презентация фильма «Сестренка»
- Автор Арслан
- 12 мая, 2021. Среда 13:00
Показ первого российского фильма на башкирском языке с русской озвучкой «Сестренка», по данным «Дагправды», состоялся накануне в кинотеатре «Синема Холл».
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