В Дагестане акция, как сообщает источник, стартует в музее изобразительных искусств им. П. Гамзатовой. В стенах учреждения гостей ждут встречи с видными общественными деятелями, а также выступления артистов Дагестанской филармонии.
Дагестан примет участие в акции «Ночь музеев»
- Автор Арслан
- 11 мая, 2021. Вторник 12:05
Всероссийская акция, намеченная на 15 мая, подразумевает собой проведение во всех муниципальных музеях ряда мероприятий, включающих в себя выставки, презентации книг и альбомов, лекции, мастер-классы по направлениям народного творчества, сообщает «Дагестанская правда».