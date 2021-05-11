ЗАМАНА - Дагестан примет участие в акции «Ночь музеев»

Дагестан примет участие в акции «Ночь музеев»

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11 мая, 2021. Вторник 12:05
Дагестан примет участие в акции «Ночь музеев»

Всероссийская акция, намеченная на 15 мая, подразумевает собой проведение во всех муниципальных музеях ряда мероприятий, включающих в себя выставки, презентации книг и альбомов, лекции, мастер-классы по направлениям народного творчества, сообщает «Дагестанская правда».

Дагестан примет участие в акции «Ночь музеев»
Культура

В Дагестане акция, как сообщает источник, стартует в музее изобразительных искусств им. П. Гамзатовой. В стенах учреждения гостей ждут встречи с видными общественными деятелями, а также выступления артистов Дагестанской филармонии.

 

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