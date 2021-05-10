В Дагестане покажут фильм «Сестрёнка» по повести Мустая Карима

По словам режиссера картины Александра Галибина, впервые повесть «Радость нашего дома» он прочитал ещё 10 летним мальчишкой и неожиданно проникся культурой, языком, историей народа и судьбами персонажей. Показ картины состоится во вторник, 11 мая, в кинотеатре "Синема Холл". На следующий день, 12 мая фильм увидят зрители в Каспийске и в Дербенте.