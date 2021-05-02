"Мы гордимся тем, что Мурад Магомедович оказался в числе пяти выдающихся россиян, которым Президент России Владимир Владимирович Путин накануне присвоил это почетное звание! От всей души поздравляю Мурада Магомедовича, желаю ему крепкого здоровья, благодарных учеников и новых профессиональных успехов!", - подчеркнул Врио Главы Дагестана.
Врио Главы Дагестана поздравил Мурада Кажлаева с присвоением звания Героя труда РФ
- Автор Хадижат
- 02 мая, 2021. Воскресенье 09:10
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил Мурада Кажлаева с присвоением звания Героя труда РФ. В своем посте на личной странице в instagram, Сергей Алимович подчеркнул, что творчество Мурада Кажалева высоко ценят любители музыки во всем мире.