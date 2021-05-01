В текущем году, Кажлаев отметил свое 90-летие. Мурад Кажлаев автор более 300 музыкальных произведений, изданных и получивших признание публики в России, Германии США и других странах.
Композитор Мурад Кажлаев за особые заслуги удостоен звания Героя Труда
- Автор Хадижат
- 01 мая, 2021. Суббота 16:46
Владимир Путин присвоил звания Героя Труда пятерым россиянам. За особенные трудовые заслуги перед страной и народом награжден Мурад Кажлаев автор музыкальных произведений, народный артист Советского Союза, художественный руководитель и директор школы искусств для особо одаренных детей в Республике Дагестан.
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