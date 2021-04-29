На ТНТ выходит второй сезон сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"

Развитие событий второго сезона разворачивается в следующем году после первого в 1994 году. «Государство захватила волна денежных пирамид, фабрики равномерно переходили в личные руки также и нелегально, в городах действовали преступные группировки, а семью Рябининых продолжало лихорадить после событий прошедшего лета», говорят о новом сезоне его создатели.

Во 2-м сезоне герои стали старше, что не могло не повлиять на их жизнь: кто-то уходит из дома, кто-то находит подработку, кто-то становится толкиенистом. Они собираются в закрытом гараже, где грезят о будущем во время неопределенностей.