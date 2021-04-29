ЗАМАНА - В Махачкале откроется интерактивная выставка «Вспомним»

В Махачкале откроется интерактивная выставка «Вспомним»

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29 апреля, 2021. Четверг 14:51
В Махачкале откроется интерактивная выставка «Вспомним»

8 мая в Историческом парке «Россия Моя история» в Махачкале начнёт работу новая мультимедийная выставка «Вспомним», которая посвящена Великой Отечественной войне.

В Махачкале откроется интерактивная выставка «Вспомним»
Культура

Как сообщил руководитель Исторического парка Тимур Велиханов, экспозиция построена по принципу художественного кинофильма, где рассказ идёт от первого лица. Руководитель Исторического парка также также сообщил, что 8 и 9 мая посетить выставку и ознакомиться с экспозицией можно будет бесплатно. 

 

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