Как сообщил руководитель Исторического парка Тимур Велиханов, экспозиция построена по принципу художественного кинофильма, где рассказ идёт от первого лица. Руководитель Исторического парка также также сообщил, что 8 и 9 мая посетить выставку и ознакомиться с экспозицией можно будет бесплатно.
В Махачкале откроется интерактивная выставка «Вспомним»
- Автор Хадижат
- 29 апреля, 2021. Четверг 14:51
8 мая в Историческом парке «Россия Моя история» в Махачкале начнёт работу новая мультимедийная выставка «Вспомним», которая посвящена Великой Отечественной войне.
Последнее от Хадижат
- На ТНТ выходит второй сезон сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"
- Махач Абдулкеримов: "Прошедший прямой эфир показал открытость власти"
- Мэрия Москвы отбирает у Тимура Бекмамбетова квартиру
- Магомед Омаров: "Вопросы, поднятые жителями республики, очень актуальны и имеют большую значимость"
- Магомед Итонов: "Я поддерживаю идею приобретения земельных участков для многодетных семей"