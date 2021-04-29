Премьера второго сезона "Рассказа служанки" состоится в конце апреля

Действие на этот раз перенесется в Галааду, где Джун Осборн вместе со своими подругами скрывается от охранительных сил. Кроме того, часть сцен будет происходить в Канаде, где сейчас находятся некоторые герои. Отметим, что не смотря на массовый успех проекта, первый сезон которого вышел в 2017 году, съемки продолжения на этот раз пришлось ждать два года. Откладывался процесс по причине эпидемии коронавируса.