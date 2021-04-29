ЗАМАНА - Премьера второго сезона "Рассказа служанки" состоится в конце апреля

Премьера второго сезона "Рассказа служанки" состоится в конце апреля

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29 апреля, 2021. Четверг 00:09
Премьера второго сезона &quot;Рассказа служанки&quot; состоится в конце апреля

Давно ожидаемая премьера четвёртого сезона нашумевшего сериала «Рассказ служанки» состоится 28 апреля.

Премьера второго сезона "Рассказа служанки" состоится в конце апреля
Культура

Действие на этот раз перенесется в Галааду, где Джун Осборн вместе со своими подругами скрывается от охранительных сил. Кроме того, часть сцен будет происходить в Канаде, где сейчас находятся некоторые герои. Отметим, что не смотря на массовый успех проекта, первый сезон которого вышел в 2017 году, съемки продолжения на этот раз пришлось ждать два года. Откладывался процесс по причине эпидемии коронавируса.

 

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