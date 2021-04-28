Инициатором проведения даннй акции выступила журналист и писатель Патимат Тазаева. Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов подчеркнул, что сохранение библиотечного фонда является важной задачей муниципального значения, а его пополнение должно проводиться на постоянной основе.
Благотворительную акцию «Книги в дар библиотеке» провели в Кайтагском районе
- Автор Хадижат
- 28 апреля, 2021. Среда 16:43
Благотворительная акция "Книги в дар библиотеке" прошла в центральной библиотеке Кайтагского района.
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