ЗАМАНА - Благотворительную акцию «Книги в дар библиотеке» провели в Кайтагском районе

Благотворительную акцию «Книги в дар библиотеке» провели в Кайтагском районе

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28 апреля, 2021. Среда 16:43
Благотворительную акцию «Книги в дар библиотеке» провели в Кайтагском районе

Благотворительная акция "Книги в дар библиотеке" прошла в центральной библиотеке Кайтагского района.

Благотворительную акцию «Книги в дар библиотеке» провели в Кайтагском районе
Культура

Инициатором проведения даннй акции выступила журналист и писатель  Патимат Тазаева. Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов подчеркнул, что сохранение библиотечного фонда является важной задачей муниципального значения, а его пополнение должно проводиться на постоянной основе.

 

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