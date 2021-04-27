Подчеркивается, что авторами сценария проекта выступили создатели телесериала «Сокол и зимний солдат» Мальком Спеллман и Далан Муссон. Сообщается, что трансляция шоу будет произведена на сервисе Disney+.
Disney готовит четвертый фильм про капитана Америку
- Автор Хадижат
- 27 апреля, 2021. Вторник 16:14
Компания Disney вместе с Marvel Studios ведут работу по созданию 4-ого кинофильма про героя комиксов Marvel Капитана Америку.
Последнее от Хадижат
- Disney готовит четвертый фильм про капитана Америку
- Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства
- Дагестан в пятерке активных участников Всероссийской онлайн-олимпиады
- Глава района Мавсум Рагимов встретился с активом села Мичурино
- В Сербии над одной из братских могил пророс Кавказский орех