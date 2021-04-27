ЗАМАНА - Disney готовит четвертый фильм про капитана Америку

Disney готовит четвертый фильм про капитана Америку

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27 апреля, 2021. Вторник 16:14
Disney готовит четвертый фильм про капитана Америку

Компания Disney вместе с Marvel Studios ведут работу по созданию 4-ого кинофильма про героя комиксов Marvel Капитана Америку.

Disney готовит четвертый фильм про капитана Америку
Культура

Подчеркивается, что авторами сценария проекта выступили создатели телесериала «Сокол и зимний солдат» Мальком Спеллман и Далан Муссон. Сообщается, что трансляция шоу будет произведена на сервисе Disney+.

 

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