ЗАМАНА - Режиссер Клим Шипенко полетит на МКС

Режиссер Клим Шипенко полетит на МКС

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25 апреля, 2021. Воскресенье 00:00
Режиссер Клим Шипенко полетит на МКС

Режиссер Клим Шипенко, зарекомендовавший себя по работам «Салют-7», «Текст» и «Холоп», полетит на МКС. Сообщается, что Шипенко прошел отбор для съемок кинофильма Первого канала и государственной корпорации «Роскосмос» под рабочим названием «Вызов».

Режиссер Клим Шипенко полетит на МКС
Культура

В центре сюжета девушка, неожиданно отправившаяся в космос. На главную роль претендовали более 3000 кандидаток, в финальный отбор прошли пять кандидаток, явной фавориткой среди которых считается Светлана Ходченкова, однако итоговый выбор предстоит делать режиссеру.

 

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