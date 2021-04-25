ЗАМАНА - Определены главные претенденты на кинопремию «Оскар» в 2021 году

Определены главные претенденты на кинопремию «Оскар» в 2021 году

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25 апреля, 2021. Воскресенье 00:49
Определены главные претенденты на кинопремию «Оскар» в 2021 году

В Лос-Анджелесе на данный момент самым активным образом готовятся к проведению 93-й церемонии вручения престижнейшей кинопремии «Оскар».

Определены главные претенденты на кинопремию «Оскар» в 2021 году
Культура

Специалисты дают прогноз, что в категории «Лучший кинофильм на иностранном языке» заслуженную победу вполне может одержатькинолента режиссера из Дании Томаса Винтерберга «Еще по одной». В данной же категории некую конкурентную борьбу составит ей кинолента румынского режиссера Александра Нанэу «Коллектив».
Наилучшей кинолентой текущего года, как докладывают специалисты, может стать «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. А репортеры информационного издания «Лента.ру» подчеркивают, что полностью достойным претендентом на статуэтку в такой номинации также является «Иуда и черный мессия» режиссера Шака Кинга, так как, согласно их убеждениям, это самый смелый кинофильм из всех представленных.

 

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