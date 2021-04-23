На Netflix состоялась премьера первого сезона фэнтези «Тень и кость»

На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера первого сезона фэнтези «Тень и кость», созданного на основе романов Ли Бардуго.

В центре сюжета рассказ о фантастической стране Равке, вдохновлённой царской Россией образца начала XIX века. В основу истории легла трилогия «Гриша» (так называют всех людей с различными возможностями) и дилогия «Шестёрка воронов». Шоураннером проекта выступил Эрик Хайссерер («Прибытие»). Первый сезон, состояний из 8 серий уже доступен на потоковой площадке Netflix