ЗАМАНА - На Netflix состоялась премьера первого сезона фэнтези «Тень и кость»

На Netflix состоялась премьера первого сезона фэнтези «Тень и кость»

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23 апреля, 2021. Пятница 15:35
На Netflix состоялась премьера первого сезона фэнтези «Тень и кость»

На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера первого сезона фэнтези «Тень и кость», созданного на основе романов Ли Бардуго.

На Netflix состоялась премьера первого сезона фэнтези «Тень и кость»
Культура

В центре сюжета рассказ о фантастической стране Равке, вдохновлённой царской Россией образца начала XIX века. В основу истории легла трилогия «Гриша» (так называют всех людей с различными возможностями) и дилогия «Шестёрка воронов». Шоураннером проекта выступил Эрик Хайссерер («Прибытие»). Первый сезон, состояний из 8 серий уже доступен на потоковой площадке Netflix

 

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