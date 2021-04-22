Всероссийская акция «Библионочь-2021» пройдет в Дагестане 24 апреля

Библионочь это восхитительная весенняя традиция для всего читающего общества. Ежегодно она посвящена новой теме, что дает возможность библиотекам создавать новый контент и поражать собственных гостей опять и опять.⠀

В текущем году «Библионочь-2021» посвящена Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.⠀

Она пройдет под лозунгом «Книга путь к звездам».⠀

Подробно ознакомиться с программой акции можно по ссылке⠀