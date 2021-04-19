Сообщается, что канал будет выпускать в эфир адаптацию южно-корейского популярного шоу "I can see your voice".
Точная дата премьеры пока не обозначена. Сообщается, что ведущим шоу станет Владимир Маркони. В каждом выпуске участнику необходимо будет угадать, кто из 6 представленных персон лишь притворяется, что владеет мастерством исполнения.
Телеканал "Россия 1" готовится к запуску вокального шоу
- Автор Хадижат
- 19 апреля, 2021. Понедельник 17:02
Канал “Россия-1” ведет работу по подготовке к запуску адаптации зарубежного шоу “Я вижу твой голос”.
Сообщается, что канал будет выпускать в эфир адаптацию южно-корейского популярного шоу "I can see your voice".
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