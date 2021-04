Телеканал "Россия 1" готовится к запуску вокального шоу

Сообщается, что канал будет выпускать в эфир адаптацию южно-корейского популярного шоу "I can see your voice".

Точная дата премьеры пока не обозначена. Сообщается, что ведущим шоу станет Владимир Маркони. В каждом выпуске участнику необходимо будет угадать, кто из 6 представленных персон лишь притворяется, что владеет мастерством исполнения.