ЗАМАНА - Телеканал "Россия 1" готовится к запуску вокального шоу

Телеканал "Россия 1" готовится к запуску вокального шоу

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19 апреля, 2021. Понедельник 17:02
Телеканал &quot;Россия 1&quot; готовится к запуску вокального шоу

Канал “Россия-1” ведет работу по подготовке к запуску адаптации зарубежного шоу “Я вижу твой голос”.

Телеканал "Россия 1" готовится к запуску вокального шоу
Культура

Сообщается, что канал будет выпускать в эфир адаптацию южно-корейского популярного шоу "I can see your voice".
Точная дата премьеры пока не обозначена. Сообщается, что ведущим шоу станет Владимир Маркони. В каждом выпуске участнику необходимо будет угадать, кто из 6 представленных персон лишь притворяется, что владеет мастерством исполнения.

 

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