Сериал «Пищеблок» по роману Алексея Иванова выйдет на экраны 19 мая

Уточним, что это далеко не первая экранизация Иванова, ранее зрителям были представлены фильмы по произведениям "Географ глобус пропил", "Ненастье" и другие.

Адаптировал произведение для экранизации Александр Талал, который до этого работал над картинами "Дневной дозор" и "Черная молния".

Роли в "Пищеблоке" исполнят Петр Натаров, Тимофей Трибунцев, Сергей Шакуров и Ирина Пегова.