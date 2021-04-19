ЗАМАНА - Сериал «Пищеблок» по роману Алексея Иванова выйдет на экраны 19 мая

Сериал «Пищеблок» по роману Алексея Иванова выйдет на экраны 19 мая

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19 апреля, 2021. Понедельник 16:40
Сериал «Пищеблок» по роману Алексея Иванова выйдет на экраны 19 мая

Магический сериал "Пищеблок" Святослава Подгаевского по роману российского писателя Алексея Иванова о вампирах в пионерском лагере выйдет на портале "КиноПоиск" 19 мая.

Сериал «Пищеблок» по роману Алексея Иванова выйдет на экраны 19 мая
Культура

Уточним, что это далеко не первая экранизация Иванова, ранее зрителям были представлены фильмы по произведениям "Географ глобус пропил", "Ненастье" и другие.
Адаптировал произведение для экранизации Александр Талал, который до этого работал над картинами "Дневной дозор" и "Черная молния".
Роли в "Пищеблоке" исполнят Петр Натаров, Тимофей Трибунцев, Сергей Шакуров и Ирина Пегова.

 

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