Уточним, что это далеко не первая экранизация Иванова, ранее зрителям были представлены фильмы по произведениям "Географ глобус пропил", "Ненастье" и другие.
Адаптировал произведение для экранизации Александр Талал, который до этого работал над картинами "Дневной дозор" и "Черная молния".
Роли в "Пищеблоке" исполнят Петр Натаров, Тимофей Трибунцев, Сергей Шакуров и Ирина Пегова.
Сериал «Пищеблок» по роману Алексея Иванова выйдет на экраны 19 мая
- Автор Хадижат
- 19 апреля, 2021. Понедельник 16:40
Магический сериал "Пищеблок" Святослава Подгаевского по роману российского писателя Алексея Иванова о вампирах в пионерском лагере выйдет на портале "КиноПоиск" 19 мая.
Уточним, что это далеко не первая экранизация Иванова, ранее зрителям были представлены фильмы по произведениям "Географ глобус пропил", "Ненастье" и другие.
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