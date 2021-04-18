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В Дагестане пройдёт республиканский гала-концерт «Студенческой весны – 2021»
- Автор Хадижат
- 18 апреля, 2021. Воскресенье 08:56
Республиканский гала-концерт молодежного фестиваля "Студенческая весна 2021" пройдет во вторник, 20 апреля в 14 часов в "Доме дружбы".
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