ЗАМАНА - В Дагестане пройдёт республиканский гала-концерт «Студенческой весны – 2021»

В Дагестане пройдёт республиканский гала-концерт «Студенческой весны – 2021»

Автор
18 апреля, 2021. Воскресенье 08:56
В Дагестане пройдёт республиканский гала-концерт «Студенческой весны – 2021»

Республиканский гала-концерт молодежного фестиваля "Студенческая весна 2021" пройдет во вторник, 20 апреля в 14 часов в "Доме дружбы".

В Дагестане пройдёт республиканский гала-концерт «Студенческой весны – 2021»
Культура

В рамках концертной программы 6 ведущих высших учебных заведений республики, покажут 25 творческих номеров в разных жанрах: вокал, национальные и бальные танцы, современная хореография, художественное слово и КВН. Дополнительную информацию можно получить по номеру 8 (928) 541-97-79

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top