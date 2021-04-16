Сегодня, 16 апреля с ответным визитом в Махачкале проходят гастроли Русского театра драмы и комедии Республики Калмыкия. В Малом зале Русского театре будут представлены два спектакля: «Принцесса невидимка» по мотивам индийских сказок и спектакль для взрослого зрителя «Утренняя фея».
Русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия посетил с обменными гастролями Дагестан
- Автор Хадижат
- 16 апреля, 2021. Пятница 17:59
В рамках Всероссийской театральной программы «Большие гастроли» в 2019 году Лакский театр побывал со своими спектаклями «Гамлет», «невыплаканный слезы» и «Айболит» в городе Элиста республики Калмыкия.
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