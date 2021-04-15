ЗАМАНА - Джоан Роулинг выпустит новую книгу 12 октября

Джоан Роулинг выпустит новую книгу 12 октября

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15 апреля, 2021. Четверг 00:14
Джоан Роулинг выпустит новую книгу 12 октября

 Джоан Роулинг сообщила о дате выхода новой книги.

Джоан Роулинг выпустит новую книгу 12 октября
Культура

12 октября свет увидит новая приключенческая история от мамы Гарри Поттера - "Рождественская свинья". "Это трогательная, увлекательная приключенческая история о любви малыша к собственной игрушке», сообщается в публикации, размещенной на интернет-ресурсе британской писательницы.

 

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