Сообщается, что первым заключил договор со стриминговым сервисом студия 1–2–3 Production, которая займется для площадки производством современной версии известного романа «Анны Карениной». Вторым проектом значится драматическая история о девяностых, ответственность за съемку которого возьмет на себя компания «Русское».
Netflix впервые вступил в сотрудничество с российскими кинокомпаниями
- Автор Хадижат
- 13 апреля, 2021. Вторник 16:02
Российские кинопроизводители впервые займутся производством контента для крупнейшего стримингового сервиса "Netflix".
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