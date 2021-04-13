ЗАМАНА - Netflix впервые вступил в сотрудничество с российскими кинокомпаниями

Netflix впервые вступил в сотрудничество с российскими кинокомпаниями

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13 апреля, 2021. Вторник 16:02
Netflix впервые вступил в сотрудничество с российскими кинокомпаниями

Российские кинопроизводители впервые займутся производством контента для крупнейшего стримингового сервиса "Netflix".

Netflix впервые вступил в сотрудничество с российскими кинокомпаниями
Культура

Сообщается, что первым заключил договор со стриминговым сервисом студия 1–2–3 Production, которая займется для площадки производством современной версии известного романа «Анны Карениной». Вторым проектом значится драматическая история о девяностых, ответственность за съемку которого возьмет на себя компания «Русское».

 

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