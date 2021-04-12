Конкурс "Новая звезда" объявляет о кастинге участников

Основная цель проекта «Новая Звезда» найти и продемонстрировать миру самых профессиональных и ярчайших вокалистов из различных частей нашего государства и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие всех субъектов Российской Федерации. На проекте Дагестан представляет Кихов Гаджи-Рабадан Шапиевич.

Подробнее о датах проведения голосования на интернет-ресурсе телевизионного канала: https://tvzvezda.ru.

Уточним, в в настоящий момент объявлен онлайн-кастинг на конкурс, проведение которого запланировано в будущем году.

Прослушивание в "Новую звезду" для будущих участников пройдет с 17 апреля по 1 мая 2021 года.

Подробнее о правилах и нюансах участия можно узнать перейдя по ссылке https://tvzvezda.ru и в официальной группе конкурса в ВК: https://vk.com/newstartv.