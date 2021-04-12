Данила Козловский представил свой фильм "Чернобыль" в Петербурге

Данила Козловский представил в Санкт-Петербурге свою новую режиссерскую работу картину "Чернобыль". Отметим, что в данной работе Козловский занят не только как режиссер, но и сыграл в картине одну из ведущих ролей. Премьера картины была перенесена с октября 2020 на апрель 2021 года.