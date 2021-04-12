ЗАМАНА - Данила Козловский представил свой фильм "Чернобыль" в Петербурге

Данила Козловский представил свой фильм "Чернобыль" в Петербурге

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12 апреля, 2021. Понедельник 08:42
Данила Козловский представил свой фильм &quot;Чернобыль&quot; в Петербурге

Данила Козловский представил в Санкт-Петербурге свою новую режиссерскую работу картину "Чернобыль". Отметим, что в данной работе Козловский занят не только как режиссер, но и сыграл в картине одну из ведущих ролей. Премьера картины была перенесена с октября 2020 на апрель 2021 года.

Данила Козловский представил свой фильм "Чернобыль" в Петербурге
Культура

Съемки кинофильма частично проходили в Курчатове, на территории энергоблока Курской атомной электростанции. Кроме самого Козловского, в качестве актеров в картине появятся Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич и Равшана Куркова. Выход кинофильма в большой прокат запланирован на 15 апреля текущего года.

 

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