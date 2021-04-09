ЗАМАНА - Международный конкурс творческих работа "Синий платочек" приглашает к участию

Международный конкурс творческих работа "Синий платочек" приглашает к участию

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09 апреля, 2021. Пятница 10:06
Международный конкурс творческих работа &quot;Синий платочек&quot; приглашает к участию

Благотворительный Фонд «Русская земля» приглашает всех желающих принять участие в ежегодном конкурсе творческих работ «Синий платочек».

Международный конкурс творческих работа "Синий платочек" приглашает к участию
Культура

Отметим, что данный Международный конкурс пройдет в преддверии Дня Победы уже в третий раз.
Основной темой конкурса станет роль женщины на фронте и в тылу.

Подробнее о конкурсе читайте на официальном сайте 

 

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взяты из открытых источников
 

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