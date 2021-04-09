Международный конкурс творческих работа "Синий платочек" приглашает к участию

Отметим, что данный Международный конкурс пройдет в преддверии Дня Победы уже в третий раз.

Основной темой конкурса станет роль женщины на фронте и в тылу.

Подробнее о конкурсе читайте на официальном сайте