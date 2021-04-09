Отметим, что данный Международный конкурс пройдет в преддверии Дня Победы уже в третий раз.
Основной темой конкурса станет роль женщины на фронте и в тылу.
Подробнее о конкурсе читайте на официальном сайте
Благотворительный Фонд «Русская земля» приглашает всех желающих принять участие в ежегодном конкурсе творческих работ «Синий платочек».
Отметим, что данный Международный конкурс пройдет в преддверии Дня Победы уже в третий раз.
Основной темой конкурса станет роль женщины на фронте и в тылу.
Подробнее о конкурсе читайте на официальном сайте
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