ЗАМАНА - Фильм «Мортал Комбат» вышел в прокат в России

Фильм «Мортал Комбат» вышел в прокат в России

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09 апреля, 2021. Пятница 08:34
Фильм «Мортал Комбат» вышел в прокат в России

В четверг, 8 апреля в российском прокате состоялась премьера фильма "Мортал Комбат". Это экранизация пользующейся популярностью одноименной серии видеоигр. Подчеркнем, что мировая премьера состоится только 23 апреля.

Фильм «Мортал Комбат» вышел в прокат в России
Культура

Кинофильм стал дебютом режиссера Саймона Маккуойда. Фэнтезийный боевик посвящен истории бойца смешанных единоборств Коула Янга, которому предстоит выяснить о собственном наследстве и вместе с величайшими чемпионами Земли спасти мир.
Отметим, что это уже не 1-ый полнометражный кинофильм по мотивам игр Mortal Kombat. В 1995 году вышла "Смертельная битва" Пола Андерсона, которая получила разноплановую оценку критиков.

 

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