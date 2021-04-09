Фильм «Мортал Комбат» вышел в прокат в России

В четверг, 8 апреля в российском прокате состоялась премьера фильма "Мортал Комбат". Это экранизация пользующейся популярностью одноименной серии видеоигр. Подчеркнем, что мировая премьера состоится только 23 апреля.

Кинофильм стал дебютом режиссера Саймона Маккуойда. Фэнтезийный боевик посвящен истории бойца смешанных единоборств Коула Янга, которому предстоит выяснить о собственном наследстве и вместе с величайшими чемпионами Земли спасти мир.

Отметим, что это уже не 1-ый полнометражный кинофильм по мотивам игр Mortal Kombat. В 1995 году вышла "Смертельная битва" Пола Андерсона, которая получила разноплановую оценку критиков.