В Даргинском театре состоялся концерт «Воспеваю тебя, мой Дагестан!»

Автор Хадижат

Сегодня, 8 апреля, на сцене Даргинского музыкально-драматического театра им. О. Батырая состоялся большой праздничный концерт приуроченный к 100-летнему юбилею со дня образования ДАССР «Воспеваю тебя, мой Дагестан!».