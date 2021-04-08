В программу концерта вошли сольные и хоровые номера студентов и преподавателей Професионально-педагогического колледжа имени М. Меджидова, выступления ансамбля кумузистов, оркестра русских народных инструментов, а также вокальных коллективов.
В Даргинском театре состоялся концерт «Воспеваю тебя, мой Дагестан!»
- Автор Хадижат
- 08 апреля, 2021. Четверг 17:39
Сегодня, 8 апреля, на сцене Даргинского музыкально-драматического театра им. О. Батырая состоялся большой праздничный концерт приуроченный к 100-летнему юбилею со дня образования ДАССР «Воспеваю тебя, мой Дагестан!».
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