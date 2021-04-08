ЗАМАНА - В Дагестане сняли психологический триллер-боевик

В Дагестане сняли психологический триллер-боевик

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08 апреля, 2021. Четверг 11:14
В Дагестане сняли психологический триллер-боевик

Автором полнометражной художественной ленты «Рейс 313», повествующей о пагубном влиянии идеологии терроризма на развитие общества, выступил Камиль Алиев — выпускник киношколы Александры Митты.

В Дагестане сняли психологический триллер-боевик
Культура

Как сообщают «Махачкалинские известия», фильм, в котором приняли участие более 35 человек, будет выдвигаться на международных киноконкурсах и фестивалях.

 На экраны фильм планируется выпустить летом 2021 года.

 

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