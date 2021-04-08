Как сообщают «Махачкалинские известия», фильм, в котором приняли участие более 35 человек, будет выдвигаться на международных киноконкурсах и фестивалях.
На экраны фильм планируется выпустить летом 2021 года.
Автором полнометражной художественной ленты «Рейс 313», повествующей о пагубном влиянии идеологии терроризма на развитие общества, выступил Камиль Алиев — выпускник киношколы Александры Митты.
Как сообщают «Махачкалинские известия», фильм, в котором приняли участие более 35 человек, будет выдвигаться на международных киноконкурсах и фестивалях.
На экраны фильм планируется выпустить летом 2021 года.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..