Netflix приобрел права на сериал о Канье Уэсте

По сведениям СМИ, четкая сумма этой сделки неизвестна. Но, по данным Billboard, в Netflix заплатили заплатили за данный проект 30 миллионов долларов.

Предположительно, в сериал войдут до этого не размещенные фото и видеозаписи с Уэстом, которые связаны с его 20-летней карьерой в музыке, моде, а также неудавшейся президентской кампанией 2020 года и тяжелой утратой для артиста смертью матери.