ЗАМАНА - Netflix приобрел права на сериал о Канье Уэсте

Netflix приобрел права на сериал о Канье Уэсте

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08 апреля, 2021. Четверг 03:14
Netflix приобрел права на сериал о Канье Уэсте

Средствам массовой информации стало известно, что стриминговый сервис Нетфликс заполучил права на показ документального телесериала о жизни и творчестве рэп-исполнителя и предпринимателя Канье Уэста, рассказывает Variety.

Netflix приобрел права на сериал о Канье Уэсте
Культура

По сведениям СМИ, четкая сумма этой сделки неизвестна. Но, по данным Billboard, в Netflix заплатили заплатили за данный проект 30 миллионов долларов.
Предположительно, в сериал войдут до этого не размещенные фото и видеозаписи с Уэстом, которые связаны с его 20-летней карьерой в музыке, моде, а также неудавшейся президентской кампанией 2020 года и тяжелой утратой для артиста смертью матери.

 

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взяты из открытых источников
 

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